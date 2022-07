News

Bruce Springsteen and The E Street Band Announce 2023 North American Tour Dates Tour Will Kick Off in February





Bruce Springsteen and The E Street Band have announced a string of North American tour dates for 2023. Tickets will go on sale over the next two weeks, with the first onsale being next Wednesday (July 20) at 10 a.m. local time. View the full list of tour dates, including upcoming international dates, below.

Bruce Springsteen & The E Street Band 2023 Tour Dates:

02-01 Tampa, FL - Amalie Arena

02-03 Atlanta, GA - State Farm Arena

02-05 Orlanda, FL - Amway Center

02-07 Hollywood, FL - Hard Rock Live

02-10 Dallas, TX - American Airlines Center

02-14 Houston, TX - Toyota Center

02-16 Austin, TX - Moody Center

02-18 Kansas City, MO - T-Mobile Center

02-21 Tulsa, OK - BOK Center

02-25 Portland, OR - Moda Center

02-27 Seattle, WA - Climate Pledge Arena

03-02 Denver, CO - Ball Arena

03-05 Saint Paul, MN - Xcel Energy Center

03-07 Milwaukee, WI - Fiserv Forum

03-09 Columbus, OH - Nationwide Arena

03-12 Uncasville, CT - Mohegan Sun

03-14 Albany, NY - MVP Arena

03-16 Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

03-18 State College, PA - Bryce Jordan Center

03-20 Boston, MA - TD Garden

03-23 Buffalo, NY - KeyBank Center

03-25 Greensboro, NC - Greensboro Coliseum

03-27 Washington, D.C. - Capital One Arena

03-29 Detroit, MI - Little Caesars Arena

04-01 New York, NY - Madison Square Garden

04-03 Brooklyn, NY - Barclays Center

04-05 Cleveland, OH - Rocket Mortgage FieldHouse

04-07 Baltimore, MD - Baltimore Arena

04-09 Elmont, NY - UBS Arena

04-11 Elmont, NY - UBS Arena

04-14 Newark, NJ - Prudential Center

04-28 Barcelona, Spain - Estadi Olímpic

05-05 Dublin, Ireland - RDS Arena

05-07 Dublin, Ireland - RDS Arena

05-09 Dublin, Ireland - RDS Arena

05-13 Paris, France - La Défense Arena

05-18 Ferrara, Italy - Parco Urbano G. Bassani

05-21 Rome, Italy - Circo Massimo

05-25 Amsterdam, Netherlands - Johan Cruijff Arena

06-11 Landgraaf, Netherlands - Megaland

06-13 Zurich, Switzerland - Stadion Letzigrund

06-21 Düsseldorf, Germany - Merkur Spiel Arena

06-24 Gothenburg, Sweden - Ullevi

06-26 Gothenburg, Sweden - Ullevi

06-30 Oslo, Norway - Voldsløkka

07-02 Oslo, Norway - Voldsløkka

07-11 Copenhagen, Denmark - Parken

07-13 Copenhagen, Denmark - Parken

07-15 Hamburg, Germany - Volksparkstadion

07-18 Vienna, Austria - Ernst Happel Stadion

07-23 Munich, Germany - Olympiastadion

07-25 Monza, Italy - Prato della Gerascia, Autodromo di Monza

